Il via con 770 supplenti in cattedra Docenti precari in media nazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Dai banchi alle cattedre: per le 217 scuole senesi - fra materne, primarie, medie e superiori - la dotazione organica di fatto è di 4.098 insegnanti, di cui 549 sonodi sostegno. Ma per arrivare a completare il quadro delle docenze ‘da organico’ l’Ufficio scolastico ha dovuto compiere diverse manovre, ovvero assegnazioni di cattedre (intere o spezzoni) vacanti, non coperte da‘in ruolo’, che vanno inevitabilmente ogni anno a. E la differenza fra ‘organico’ e ‘ruoli’ per la scuola senese è di circa mille, pari a quel 25% diatoche ogni anno consente alla scuola italiana di continuare a fare lezione. Ititolari di ruolo, in tutta la provincia - i dati sono anche in questo caso forniti dall’Ufficio scolastico provinciale - sono 3.