Hanno 15 e 16 anni e sono su uno scooter Carabinieri sequestrano pistola scacciacani e indumenti

(Di sabato 14 settembre 2024) NAPOLI – E’ da poco passata la mezzanotte e i militari intravedono due sagome su unoSym Symphony. Chi è in sella al longilineo mezzo su due ruote assume un atteggiamento guardingo e la poca luce non permette inizialmente ai militari di capire che si tratta di 2 giovanissimi.15 e 16e non oppongono resistenza al controllo. Durante l’identificazione però, un carabiniere scorge un’arma. La, dopo si accerterà che si trattava di unacalibro 8, è sul poggiapiedi. Scatta la perquisizione. Nel sottosella vengono rinvenuti e sequestrati 2 giacche a vento di colore scuro, 1 cappellino e 2 paia di guanti. Il sequestro lascia poco spazio all’immaginazione ma al momento, indagini permettendo e che proseguono, resta solo quella.e arma vengono sequestrati. I due minorenni vengono denunciati e affidati ai rispettivi genitori.