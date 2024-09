Gudmundsson ‘problema’ scampato per l’Inter? Ancora assente!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) Uno dei nomi più caldi nello scorso mercato delera quello di Albert, individuato come profilo per completare l’attacco. Finito poi alla Fiorentina, non ha di fattomesso piede in campo. E non lo farà neanche la prossima partita. PROBLEMA– Per quasi tutto il corso della scorsa estate, quello di Albertera uno dei principali nomi legati al mercato del. Il tutto legato alle cessioni di Marko Arnautovic e Joaquin Correa – che non sono poi arrivate – come profilo per completare il reparto e fornire un’ulteriore alternativa a Simone Inzaghi oltre al trio Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi. Una trattativa, di fatto, mai decollata. Anche a causa del prezzo del cartellino, su cui il Genoa non ha mai fatto marcia indietro.