(Di sabato 14 settembre 2024) Il primo ministro britannico Keire il presidente degli Stati Uniti Joevenerdì hanno rimandato la decisione di consentire all’Ucraina di utilizzare ia lungo raggio forniti dall’Occidentela Russia, un piano che ha scatenato le minacce da parte didi una guerra con la NATO. Si tratta di un cambiamento che il governo ucraino ha sollecitato per settimane, ma nessuna decisione è stata immediatamente annunciata dopo l’intrae il primo ministro britannico, Keir, alla Casa Bianca. “Gli Stati Uniti si impegnano ad aiutare l’Ucraina per difendersi dall’aggressione della Russia. Sia chiaro che Putin non prevarrà in questa guerra. Il popolo ucraino prevarrà”, ha detto, senza fare alcun riferimento aia lunga gittata occidentali.