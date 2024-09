Ardea | Autocarro con rifiuti pericolosi sequestrato denunciato un 42enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 14 settembre 2024) Controllo dei Carabinieri a Marina Tor San Lorenzo I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno fermato undurante un normale servizio di pattugliamento ad. Il veicolo trasportavaspeciali, inclusi materialicome batterie, calcinacci e infissi di ferro. Trasporto senza autorizzazione Il conducente, un uomo di 42 anni di nazionalità rumena, non possedeva i titoli autorizzativi necessari per il trasporto di tali materiali. Questa mancanza rappresenta una violazione delle norme sullo smaltimento e trasporto deispeciali. Denuncia e sequestro A seguito del controllo, i Carabinieri hannol’uomo alla Procura della Repubblica. L’e itrasportati sono stati posti sotto sequestro per impedire ulteriori violazioni e garantire un corretto smaltimento dei materiali