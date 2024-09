Tutte le specialità riunite insieme Torna la Sagra delle sagre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Stabilito il menù, a base di prodotti tipici. Tutto pronto per la seconda edizione dellapromossa dal Comune in programma domenica 15 settembre in piazza Moro, di fronte alla sede comunale. Un grande appuntamento con il cibo della tradizione al quale parteciperannoledel territorio che proporranno alcuniproprie. Presenti anche piatti per celiaci grazie alla collaborazione dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC) Toscana. La manifestazione, che sarà plastic free, si svolgerà nel tardo pomeriggio a partire dalle 19. "Siamo molto soddisfatti dire a proporre ai nostri cittadini una manifestazione che offre la possibilità di gustare piatti tipici della tradizione capannorese e trascorrere alcune ore in compagnia e in relax.