Toti chiede il patteggiamento per le accuse di corruzione

(Di venerdì 13 settembre 2024) AGI - Svolta a sorpresa nell'inchiesta sullain porto e in Regione Liguria. L'ex governatore Giovanniha chiesto di patteggiare una pena pere finanziamento illecito ai partiti, i reati per i quali era stato arrestato a maggio scorso (domiciliari, poi revocati a luglio ndr). Ârinuncia a qualsiasi difesa nel merito e al processo con rito immediato che doveva iniziare il 5 novembre. La Procura, che in questo modo vedrebbe confermato il proprio impianto accusatorio, ha dato parere favorevole: ora l'ultima valutazione spetterĂ al giudice dell'indagine preliminare, che si pronuncerĂ in un'udienza da fissare a breve.