Sant’Agostino pari con gol I ramarri in testa al girone

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un pareggio che vale il primato nella fase a gironi di Coppa. Ilha pareggiato 3-3 a Castenaso, un risultato che proietta iverso il passaggio del turno. E dire che la partita era cominciata con il piede sbagliato, dopo appena 20’ i bolognesi si erano portati sul 2-0, ma al 38’ gli ospiti avevano accorciato le distanze: su azione di calcio d’angolo sponda di Pinca per Skabar che trova il diagonale vincente. Sulle ali dell’entusiasmo arriva il pareggio a stretto giro di posta per merito di Salvi, un ragazzo promettente del 2007. Al 45’ però la doccia fredda, un errore tecnico consente al Castenaso di riportarsi in vantaggio. Nel secondo tempo, proprio allo scadere, il diciottenne Ghioni si procura e trasforma il calcio di rigore per il definitivo 3-3.