Mostro di Firenze l’autopsia sul corpo di una delle vittime potrebbe svelare finalmente la verità

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il 15 settembre segna il 50º anniversario dall’omicidio di Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore, unacoppie uccise daldinel 1974. E ora si sta valutando la possibilità di una nuova autopsia sui resti di Stefania Pettini, sepolta a Borgo San Lorenzo, in seguito alla recente scoperta di una sequenza di DNA sconosciuto su un proiettile legato all’ultimo delitto del. L’avvocato Vieri Adriani, che rappresenta le famiglieultimefrancesi del, Nadine Mauriot e Jean Michel Kraveichvili, ha espresso l’intenzione di fermare il trasferimento della salma di Pettini, come previsto alla scadenza del termine di 50 anni, per consentire la possibilità di effettuare un nuovo esame autoptico. Questa decisione è motivata dalla speranza di individuare nuove tracce biologiche da confrontare con il DNA sconosciuto recentemente identificato.