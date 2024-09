Manovra 2025 L’obiettivo è non fare deficit

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 13 settembre 2024) Parola d’ordine: non. Il cammino verso laprocede, di vertice in vertice. Tra annunci di ipotesi, ritocchi e cambiamenti, l’unica certezza è l’avvertimento della premier e del ministro dell’economia: il costo delladeve restare all’interno dei parametri europei. Una legge di bilancio da 23/25 miliardi di euro. Martedì prossimo dovrebbe essere esaminato in Consiglio dei ministri il Piano strutturale di bilancio, che poi potrà essere ritoccato. È stato infatti posticipato l’invio a Bruxelles, inizialmente previsto per il 20 settembre, così da poter “usare” anche i dati che l’Istat pubblicherà lunedì 23 settembre sulle stime dei conti pubblici. Il governo punta su una revisione al rialzo del Pil, che garantirebbe più copertura (10miliardi) per la Legge di Bilancio.