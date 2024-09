L’altro festival Scoprire l’Happennino Un paradiso nell’entroterra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Rondoni C’è il turista e c’è il viaggiatore. Il primo vaga fuggevole e superficiale per mete obbligatorie per dire poi a tavola "ho fatto la Thailandia, la Cina etc"; oppure "ci siamo fatti Roma, Firenze, Napoli" come in un catalogo da mesto e intronato don Giovanni,spesso tace, custodisce scorci e luoghi come grandi vetrate o porticati dell’anima. Il primo produce frullo di denaro spesso sterile o in fretta riconsumato e non di rado lascia malora e spreco, il secondo spreca poco ma si incanta molto. Il primo consuma i luoghi, il secondo li vive e ravviva.