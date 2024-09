La sorprendente previsione di Chris Sutton su Spurs-Arsenal

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 13 settembre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo:è convinto che “Angbeball” avrà la meglio per il Tottenham nel derby di domenica nel nord di Londra contro l’. Le due acerrime rivali si scontreranno questo fine settimana, mentre la Premier League riprende dalla sosta per le partite internazionali. Entrambe le squadre cercheranno disperatamente di conquistare tutti e tre i punti, non solo per vantarsi, ma anche per rafforzare le loro rivendicazioni per un posto in cima alla massima serie inglese; il Tottenham ha ottenuto solo quattro punti nelle prime tre partite, mentre l’ne ha ottenuti sette. L’arriva alla partita con una serie di sconfitte: una sola nelle ultime sette partite contro il Tottenham e nessuna nelle ultime quattro, con l’ultima vittoria per 3-2 al Tottenham Hotspur Stadium ad aprile.