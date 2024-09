James McAvoy | 10 cose che forse non sai sull’attore

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 13 settembre 2024): 10chenon saiè uno dei migliori attori degli ultimi anni che ha saputo dimostrare al mondo intero il suo talento, il suo fascino e il suo trasformismo unico e inimitabile. L’interprete scozzese ha saputo sempre scegliere ruoli di prima qualità, a volte anche iconici, riuscendo ad entrare nell’immaginario collettivo e a farsi apprezzare da un pubblico di generazioni miste. Ecco, allora, diecida sapere su. I film in cui ha recitato1. Ha recitato in celebri film.debutta nel 1995, a soli 16 anni, nel film The Near Room, per poi proseguire con Regeneration (1997), The Pool (2001), Bright Young Things (2003) e Wimbledon (2004), per arrivare alla svolta con Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio (2005).