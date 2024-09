Incendio in un magazzino le fiamme distruggono tutto | bilancio pesante

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 13 settembre 2024) Unè divampato in un. Lein poco tempo hanno distrutto. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco L’allarme è scattato intorno alle 23 di giovedì 12 settembre. Sul posto sono arrivati in pochi minuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e si sono trovati davanti ad uno scenario drammatico: leavevano ormai distrutto l’interoe la struttura rischiava di crollare proprio a causa del rogo.a Milano (Ansa) – cityrumors.itI pompieri hanno iniziato immediatamente le ricerche delle tre persone che c’erano all’interno della struttura, ma ormai non c’era più niente da fare. Le vittime sono state trovate in bagno senza vita. Molto probabilmente si erano riparate in quella stanza nella speranza di poter sfuggire alla furia delle. Stando alle prime informazioni, la morte sarebbe avvenuta per asfissia.