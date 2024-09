Incendio in un emporio cinese a Milano | morti tre ragazzi tra i 17 e i 24 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) È successo in via Cantoni, ed è costato la vita a tre giovanissimi. Questo quanto successo nell’in undi, dove intorno alle 23 della serata di ieri è scoppiato un rogo che ha messo alla prova la tenacia dei Vigili del Fuoco. Sono infatti intervenuti sul posto cinque mezzi del comando di, che hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme. Fiamme talmente potenti da permettere solo dopo alcune ore di entrare all’interno di un edificio. Lì, la terribile scoperta: nel bagno i corpi carbonizzati di tre, che probabilmente cercavano di difendersi. Le vittime dell’all’diSi tratta di tre: due fratelli, di 17 e 19, e una ragazza di 24. Ora, carabinieri e polizia scientifica stanno indagando per capire le dinamiche dell’evento. Sul posto anche 118 e polizia locale.