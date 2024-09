Improta | Il Napoli può lottare per il vertice

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024) Gianni, ex calciatore del, è intervenuto a Radio Marte durante Marte Sport Live. Queste le sue parole: “Col Cagliari cambio modulo? Con Conte abbiamo visto subito la difesa a 3 come ci aspettavamo ma, avendo un organico importantissimo e camaleontico, il tecnico potrà cambiare ed adottare moduli diversi anche a partita in corso. Si può fare anche il 4-3-3, il 4-2-3-1, il 3-5-1-1. Grazie alla qualità elevata della rosa a disposizione, ilpuòserenamente per ilanche con l’Inter. Cosa mi ha convinto dell’alta competitività del? A Castel di Sangro ho visto gli allenamenti e Conte ha lavorato tantissimo e bene sull’aspetto fisico, inoltre ilha solo due competizioni da disputare e il mercato ha portato rinforzi sorprendenti.