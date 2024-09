Il nodo cantieri sarà un tema elettorale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Non è possibile apriresu più fronti paralizzando la città!!! Sarebbe stato meglio concentrarsi su poche zone in modo da terminare in tempi più brevi e poi spostarsi su altre aree. Viale della Repubblica, viale Aldo Moro, viale Europa sonoaperti da più di un anno e non finiti! Nel frattempo ne sono stati aperti altri. E' stato chiesto a noi cittadini se volevamo il tram? Se volevamo il fiume Reno in centro visibile come 70 anni fa perdendo parcheggi e creando disagi ai negozi del centro perché irraggiungibili? La risposta è no! Spero qualcosa cambi con le elezioni! E con la riapertura delle scuole si richiede puntualità.