Il CFO del futuro dovrà essere un Data Scientist per il 53% dei responsabili finanziari italiani

(Di venerdì 13 settembre 2024) MILANO – Secondo i CFOla qualità dei dati e l’integrazione tecnologica rappresentano delle sfide chiave, mentre la trasformazione digitale e l’adozione dell’AI sono viste come aree di investimento cruciali per migliorare l’efficienza e il supporto decisionale aziendale. È quanto emerge dal sondaggio ‘Ildel Finance’, realizzato da Workday e ANDAF Lombardia per il terzo anno consecutivo. La survey ha evidenziato la necessità di migliorare l’agilità nel budgeting e nel forecasting (61%) come una delle principali priorità dei CFOin quanto permette una migliore allocazione delle risorse e una risposta più rapida ai cambiamenti del mercato, registrando un’aumentata sensibilità sul tema rispetto allo scorso anno (36%).