Endless Love replica puntate serali 12 settembre 2024 in streaming | Video Mediaset

(Di venerdì 13 settembre 2024) Triplo appuntamento stasera – giovedì 12– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi trasmessi da Canale 5 in. Kemal sospetta che Deniz sia sua figlia ma Nihan non vuole che lo sappia. Kemal, deciso a scoprire se sia il padre della piccola, si organizza per eseguire un test del DNA. Nihan e Kemal arrivano all’ospedale con Deniz febbricitante. Il dottore, mentendo, dice a Kemal che il gruppo della bambina è O RH negativo: Kemal non è il padre. Nihan si imbatte in Kemal nel cantiere della scuola e apprende che ha intenzione di intitolare il dormitorio a Ozan. Nihan lo aggredisce, sostenendo che non cancellerà così le sue colpe.