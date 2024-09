Elly una leader senza veti e al momento senza bussola

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di venerdì 13 settembre 2024) Accolta con freddezza se non ostilità, Schlein si è guadagnati i galloni sul campo. Ha rianimato un partito lasciato da Letta in stato comatoso e lo ha reso di nuovo competitivo. Ora si tratta per lei di esercitare laship non più solo nel partito ma nella coalizione. Non pone(e subito si è fatto avanti Renzi) ma neppure intende subirne (e l’avviso non è piaciuto a Conte). È tentata di votare Fitto commissario, dando così un dispiacere a M5S. Ha costruito alleanze ampie in Liguria, Umbria ed Emilia Romagna. La prova del fuoco però riguarda la politica estera e l’Ucraina: lì si decideranno le alleanze future. L'articolo, una(e al) proviene da Il Difforme.