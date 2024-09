Denis Campitelli ‘coach’ sul set | Ho insegnato a Mussolini a parlare in romagnolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una frequentazione strettissima e poi sette mesi trascorsi sul set del film "M. Il figlio del secolo", come "dialet coach" dell’interprete del ruolo, Luca Marinelli., attore nostrano, che vive e respira l’aria del paesino di San Pietro in Campiano, tra Santa Maria Nuova e Bertinoro, ha dato lezione di cadenza forlivese e di dialettoal celebre attore romano, osannato in questi giorni al Lido di Venezia dove, fuori concorso alla mostra del Cinema, è stata presentata in anteprima la produzione Sky Original tratta dal romanzo omonimo di Antonio Scurati per la regia di Joe Wright., nella vita professionale, è il portabandiera di una tipica romagnolità popolana, di personaggi semplici quali il carrozziere o il barbiere, che magari fanno gli ‘sburoni’ come il dandy, ma caratterialmente miti.