Strada Panoramica divieto ai cavalli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) La passeggiata è senz’altro suggestiva, ci si lascia Sondrio alle spalle e si sale verso Montagna lungo quella che – non per niente – si chiama via. Da una parte le auto, dall’altra un comodo marciapiede che da lunedì, giorno dell’ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale Mauro Bradanini, è vietato ae cavalieri. Il motivo è spiegato nel documento ed è la risposta alle numerose segnalazioni, con tanto di fotografie a documentare la situazione, da parte di persone che lamentano appunto l’utilizzo del percorso, molto frequentato da quando il trekking urbano ha preso piede, da parte di gruppi di cavalieri.