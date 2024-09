Stracciato anche dalle repliche di La7 | Rai il flop di Saviano si fa rovinoso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nessuna buona notizia per Roberto: il suo programma in onda su Rai 3, Insider - Faccia a faccia con il crimine, non sta andando affatto bene in termini di ascolti. La seconda puntata è crollata al 4.3% di share in prima serata, battuto dal film in onda su Italia 1 (6.8%), da Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4 (6.6%), da Monica Setta con le sue Storie di donne al bivio su Rai 2 (6.1%); e perfinodi In viaggio con Barbero su La7 (4.4%). Già la prima puntata, in realtà , era andata male in termini di ascolti: l'autore di Gomorra aveva chiuso con 785.000 spettatori e uno share di 5.22% contro Nicola Porro che invece era stato visto da 825.000 spettatori (7.18%). Mentre In viaggio con Barbero – Il Caso Matteotti su La7 aveva interessato 868.000 spettatori (4.4%).