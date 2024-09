Sinner caso doping | la Wada sta esaminando le carte a fine settembre la decisione sul ricorso

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ildl presuntodi Janniknon si chiarirà prima del 30. Solo allora, infatti, scadranno i tempi per ildella, l’agenzia mondiale contro il, al Tribunale sportivo di Losanna, per ilClostembol. Secondo quanto riporta La Stampa, l’agenzia sta approfondendo le. Si guarda ai precedenti ma è possibile la rinuncia alIl quotidiano torinese parla di un funzionario di primo livello, citato come fonte, sicuro di quello che succederà: “Lanon faràcontroma si limiterà ad acquisire più documentazione possibile per far sì che ildel campione italiano non apra la strada a chi con i farmaci a base di testosterone si dopa davvero“.