Manchester City Guardiola | Non ho né WhatsApp né nessun altro social

(Di giovedì 12 settembre 2024) Pep, tecnico del, ha parlato di diversi aspetti della sua vita ai microfoni di Sky Sports, rivelando di non avere un gruppocon i propri giocatori e di utilizzare il cellulare solo per le chiamate: “Non ho, non mi piacciono le email o cose del genere ho solo il cellulare No Tik Tok, no Twitter“. Sul rapporto con i calicatori: “I giocatori non ci ascoltano , non capiscono le nostre indicazioni, è una cosa stupida spiegare loro ‘fai questo o fai quello’. Sono troppo concentrati sul gioco. Noi andiamo lì per trasmettere la nostra energia a loro“. Il tecnico ha spiegato come preferisca che i giocatori interagiscano tra loro: “Quando vado alle partite preferisco stare con lo staff e non dare fastidio ai giocatori li vedo sempre. Loro non vogliono vedere me e io non voglio vedere loro”.