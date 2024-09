Libri e medicine I piccoli pazienti vanno a lezione con prof e dottori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Junling ha ragazza 18 anni. Ha superato brillantemente l’esame di maturità scientifica destreggiandosi tra Pirandello, la rivoluzione industriale e il Verismo. Junling è ancora ricoverata al Centro Verga. Combatte contro la leucemia, ma continua a sognare in grande e ha già pianificato di proseguire i suoi studi con un corso di formazione tecnica post diploma in management del turismo culturale. Storie di resilienza. Nella scuola in ospedale, al San Gerardo, ci sono anche Filippo, in prima liceo linguistico e Charlotte in terza media, che quest’anno torneranno a frequentare la scuola sul territorio. Altri, invece, come Valentina, che è arrivata al Centro Verga a giugno, stanno appena iniziando il loro percorso scolastico in questo ambiente protetto. Anche per loro sono i primi giorni di scuola. Per loro ancora più speciali.