Inflazione la Bce taglia i tassi di interesse di 25 punti base

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma – Era ormai nell’aria e adesso è anche ufficiale: il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, sulladei dati a disposizione e considerando soddisfacente l’andamento dell’, ha approvato all’unanimità un nuovo taglio deidi riferimento, seconda sforbiciata quindi dopo quella decretata lo scorso giugno. Nuovo taglio da 25Nello specifico, come in occasione del primo taglio di tre mesi fa, anche oggi la Bce ha approvato una riduzione di 25del tasso disui depositi presso la banca centrale, tasso cardine della politica monetaria e che adesso si attesta al 3,50%. Tagli corposi anche per il tasso di rifinanziamento principale e per il tasso di rifinanziamento marginale, il cui nuovo ammontare, grazie alla ridefinizione dei differenziali tracome precedentemente programmato, è rispettivamente pari a 3,65% e 3,90%.