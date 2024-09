Fresco e provocatorio CK One Essence Parfum Intense celebra nel modo migliore i 30 anni di una fragranza iconica

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Era il 1994, esattamente 30, quando Calvin Klein presentò il suo primo CK One, dando vita a una vera e propria rivoluzione nel mondo della profumeria fino ad allora sempre divisa in fragranze femminili vs maschili. CK One fu presentato, infatti, come profumo unisex. In realtà, il concetto di unisex fu introdotto già un secolo prima e quindi non era una novità assoluta ma CK One ribaltò i codici imponendosi con il suo stile minimal e con la sua filosofia fondata sull’inclusione e quindi contraria a qualsiasi limite o etichetta.