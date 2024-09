Fiumicino salvati 2 cuccioli di cane abbandonati sulla Portuense

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 12 settembre 2024), 12 settembre 2024 – “L’Amministrazione Comunale desidera esprimere profonda gratitudine per il tempestivo intervento che ha permesso il salvataggio di duedivia, all’altezza del cimitero comunale. L’operazione di recupero è stata resa possibile grazie alla segnalazione di un’associazione animalista locale, all’intervento rapido della Polizia Locale ed alla collaborazione decisiva della Protezione Civile Misericordia di”. Ne dà notizia il Comune diin una nota. I due, che rischiavano di essere investiti, sono stati recuperati dalla Misericordia e temporaneamente accolti presso la sede dell’associazione stessa in via delle Arti, in attesa delle procedure ufficiali per il loro trasferimento al canile di via della Muratella.