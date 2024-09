Disastro-Stellantis mancano ordin dall' elettrico | che fine fa Mirafiori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024)ha comunicato alle organizzazioni sindacali che la produzione della 500 Bev asubirà una sospensione delle attività che si prolungherà fino all'11 ottobre. La misura, ha spiegato l'azienda, è resa necessaria'attuale mancanza dii legata all'andamento del mercatoin Europa, che è profondamente in difficoltà per tutti i produttori, soprattutto europei. L'azienda, rende noto, "è fermamente impegnata a garantire la continuità di tutti i suoi impianti e delle sue attività e sta lavorando duramente per gestire al meglio e traguardare questa difficile fase della transizione".