Dexter | Original Sin teaser trailer conferma la data di uscita e il ritorno di Michael C Hall

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 12 settembre 2024)Sin,ladie ildiC.IldiSin offre un primo sguardo al nuovo show. Lo show è un prequel di, che vedeva protagonistaC.nel ruolo del sociopatico e analista forense che usava il suo istinto omicida per uccidere pericolosi criminali. L’imminenteSin seguirÃ, interpretato da Patrick Gibson ma sempre con un monologo interno di, nei suoi primi giorni come stagista presso il Dipartimento di Polizia di Miami, con un cast che comprende anche Molly Brown, Christian Slater, Patrick Dempsey, James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu, Reno Wilson e Sarah Michelle Gellar. Ilufficiale diSin è stato lanciato sull’account YouTube dion Paramount+ with Showtime.