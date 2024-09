Coppa Davis 2024 | Bolelli Vavassori cedono in doppio il Brasile strappa un punto all’Italia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Simonee Andreasi vedono sfuggire dalle mani un match che più volte, per quanto equilibrato e duro, sembrava già vinto, e così lo scontro tra Italia esi chiude sul 2-1 per noi e con un po’ di amarezza. Il punteggio finale è di 6-7(3) 7-6(6) 7-5 per Marcelo Melo e Rafael Matos, e non hanno rubato nulla nell’ultimo incontro di serata di questo primo impegno per azzurri e verdeoro nel Gruppo A della. All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) i doppisti entrano in campo sul cemento indoor con la consapevolezza delle due vittorie in singolare dei campioni in carica del torneo, con Berrettini su Fonseca e poi con Arnaldi su Monteiro.