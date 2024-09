Conceicao si presenta | Quando ti chiama la Juventus è normale venire immediatamente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) “Mi sento molto bene qui, sono stato accolto bene da compagni e staff. Le sensazioni sono positive, voglio dare continuità”. Lo ha detto Francisconel corso della conferenza stampa dizione come nuovo giocatore dellaallo Stadium: “tiun club come lavoler. Sono sicuro di aver preso la decisione giusta”. Su Cristiano Ronaldo: “Non ho parlato con Cristiano del mio arrivo qui a Torino. Per me è un punto di riferimento, mi rivedo in lui, in quella che è la sua voglia di migliorare sempre”. Sulle sue caratteristiche: “Dipende dal mister io sono pronto ad aiutare in qualsiasi posto, anche se a destra chiaramente mi sento più a mio agio”. Sull’approccio e su suo padre Sergio: “Con la Roma ho percepito l’appoggio dei tifosi che rapuno dei punti di forza della squadra.