Casa colorata | 93 mq a tutto colore

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Stessa organizzazione interna degli spazi, ma un arredamento completamente nuovo e personalizzato dove ilgioca un ruolo decisivo e ci parla degli abitanti della. Tonalità sature e nuovo calore hanno invaso le stanze e ora i mobili e le pareti raccontano di accoglienza e di una ritrovata vivacità . In questo rinnovo, ilinvade l’appartamento a partire dall’ingresso dove si trova una grande libreria che raccoglie una collezione di libri d’arte e pubblicazioni a bassa tiratura sul mondo del design, della tipografia e delle arti grafiche. Già da questa zona, si possono intuire due cose sul progetto generale: dare carattere al fine di rendere laun luogo personale, in linea con i gusti dei nostri clienti, e identificare le varie aree. Ilfunziona come una sorta di architettura, ma senza ingombri aggiuntivi.