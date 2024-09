X Factor 2024 si parte con le Audizioni | Vogliamo difendere la nostra complicità

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’ora X scatta giovedì 12 settembre, in prima serata su Sky e in streaming su NOW, con appuntamento dedicato alledi X. Lo show musicale prodotto da Fremantle per Sky Original, si preannuncia quest’anno desideroso di novità (e ne ha ben motivo, per rinfrescare il format con dinamiche differenti almeno al tavolo della giuria). Si, dunque, con uno schieramento rinnovato che vede seduti per la prima volta ben tre giudici su quattro. Si tratta di Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi a fianco dei quali torna Manuel Agnelli, alla sua sesta esperienza come giudice nel talent. Cambio della guardia anche alla conduzione, con un’attesissima Giorgia, nel doppio ruolo di conduttrice delle serate e supporter degli aspiranti concorrenti dietro le quinte prima e dopo le loro esibizioni.