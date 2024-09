Vlahovic Giuntoli e la Juve cercano l’impresa di abbassargli lo stipendio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024)e ladilo. Il Corriere dello Sport fa il punto sul rinnovo di. Più che un rinnovo, è una proposta di spalmatura del contratto. Al momento,è il calciatore che guadagna di più in Italia, anche più di Lautaro Martinez. Scrive il Corriere dello Sport: Nelle agende è segnato come “appuntamento per il rinnovo”, ma la strada per il prolungamento disomiglia sempre di più a un percorso a ostacoli. Il punto di partenza è unofuori dai parametri di sostenibilità: il serbo, grazie a un accordo “a salire” strappato nel momento del trasferimento da Firenze, guadagnerà in questa stagione 12 milioni netti, che per la Signora pesano come 23 lordi.