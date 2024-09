Serie A | Barella in Inter-Atalanta vince il premio per il gol più bello di agosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) E’ la splendida conclusione al volo inil gol piùdel mese diinA. La stessa Lega ha premiato il centrocampista nerazzurro per aver segnato la rete più bella delle prime tre giornate e il riconoscimento sarà consegnato prima del derby di Milano, prossimo impegno casalingo: “Nicolòsi è aggiudicato ilGoal Of The Month presented by iliad del mese di. Il gol messo a segno dal centrocampista dell’nel match dello scorso 30contro l’è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di LegaA. La fantastica conclusione al volo ha permesso a Nicolòdi superare nelle votazioni la travolgente azione personale di Florian Thauvin contro la Lazio”.A:inilper il gol piùdiSportFace.