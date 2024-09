Salerno il Comune finanzia fuochi d’artificio e festeggiamenti per San Matteo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In occasione delle celebrazioni per il Santo Patrono, ildicontribuirà in modo significativo all’organizzazione degli eventi. Come riportato dal quotidiano Le Cronache e danotizie l’amministrazione comunale si farà carico delle spese per lo spettacolo pirotecnico, la banda musicale e l’illuminazione della facciata del Duomo. I, il cui costo si aggira intorno ai 24mila euro, saranno organizzati dalla rinomata ditta DiFireworks Events Srl, con il supporto dell’associazione Sane del. L’evento è programmato per la mezzanotte presso il Molo Masuccio Salernitano, come da tradizione. Sul fronte religioso, nei prossimi giorni in Prefettura sarà definito il piano per la gestione del traffico e il percorso della processione, per garantire un fluido svolgimento dell’evento.