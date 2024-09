MED alla 64esima edizione del Salone Nautico di Genova

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 11 settembre 2024) MED presentedeldi. Dal 19 al 24 settembre un’imbarcazione militare dedicata al trasporto truppe e un gommone 750 dedicato al FISHING saranno ormeggiati in Banchina Nord davanti all’area espositiva BN35 con tutte le altre novità. Due delle imbarcazioni più innovative e di maggior successo realizzate dal Gruppo MED nel 2024 saranno ormeggiate presso la Banchina Nord 35 delladeldi. Come tengono a precisare dal Gruppo, entrambe le imbarcazioni, una militare dedicata al trasporto truppe e un gommone 750 dedicato al FISHING, nascono dall’esperienza progettuale maturata grazie alle diverse gare pubbliche vinte per la Pubblica Amministrazione. A questo si aggiungono le forniture in ambito prettamente militare, fino ad arrivareproduzione per il diporto, pesca e leisure.