Lazio Dia | Arrivato in un grande club voglio dare il massimo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Sono contento di essere qui e ringrazio tutti per questa opportunità. In Italia ci sono stati sempre grandi difensori, io amo difendere. Ho avuto molti allenatori italiani, dai quali ho imparato tanto; quello che vedo qui l’ho già fatto. Sono pronto a lavorare nella linea difensiva e a fare ciò che mi chiedono”. Queste le parole del difensore francese della, Samuel Gigot, durante la sua conferenza stampa di presentazione. “L’obiettivo primario è di raggiungere la condizioni il prima possibile – ha proseguito il calciatore biancoceleste, in prestito dall’Olympique Marsiglia -.essere da subito in forma e giocare il più possibile e bene, che è la cosa più importante. Quando mi ha chiamato laho pensato ad anlì, è unasquadra e l’ho sempre seguita perché ho giocato anche con Marusic”.