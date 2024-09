Ladri penetrano in una struttura ricettiva e rubano assegni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Furto questa notte presso un agriturismo di San Nicola Manfredi, in contrada Montebello. Almeno quattro persone, notati dalla figlia del titolare della, hanno forzato le porte di un ufficio e portato via due cassette metalliche contenenteil cui valore economico è da quantificare. Inoltre i malviventi hanno tentato di asportare la cassaforte presente in un'altra stanza dell'agriturismo, ma il tentativo non è andato a buon fine. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Apice che hanno effettuato una perlustrazione che non ha dato tuttavia esito. Le indagini, per risalire ai responsabili del furto, proseguono.