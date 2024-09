Jannik Sinner è stato sconfitto da Aryna Sabalenka agli Us Open degli orologi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Come sempre, le star erano in giro durante il weekend delle finaliUsper vederebattere Taylor Fritz in 3 set etenere i nervi saldi fino alla fine per avere la meglio su Jessica Pegula. Vincitori e vinti a parte, però, le finali del Grande Slam di tennis non deludono mai, sono una vera miniera d'oro in fatto di. Travis Scott, che si è presentato con un cappellino nero e occhiali da sole, ha sfoggiato un Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar Ceramic nero, mentre Justin Therouxwas ha indossato un Rolex Daytona Everose Gold. A parte gli spettatori, la vera garaera si è svolta in campo, con tutti e quattro i finalisti che hanno messo in mostra dei segnatempo fantastici.