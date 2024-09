Frattesi e le due vite | tra l’Italia e l’Inter – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Davidea metà tra. In Azzurro, coccolato da Luciano Spalletti, si è preso la Nazionale. A Milano invece – spiega Tuttosport – vive in un mondo parallelo. DOPPIO – C’è un doppio Davide. Il primo è quello che gioca nel, comunque protagonista, ma poco titolare. Il secondo invece, scrive Tuttosport, è diventato una certezza nello scacchiere di Luciano Spalletti. Il CT del, nelle ultime due uscite contro Francia e Israele, ha lasciato il centrocampo al centrocampista romano che ha ripagato con due gol perfetti. Con questi numeri, 7 gol in 21 partite con gli Azzurri, rischia di diventare un tormentone per la prossima estate. Insieme aperò, ci sono legati anche Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. I due, insieme ad Hakan Calhanoglu, hanno relegato l’ex Sassuolo in panchina.