Dove vive adesso Ultimo insieme alla fidanzata Jacqueline? Ecco svelato dove sta | un posto da sogno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Negli ultimi giorni,e laJaqueline hanno condiviso con i loro fan un traguardo importante: la coppia ha scelto di trasferirsi fuori dall’Italia per gli ultimi mesi di gravidanza. Perché? Secondo alcuni la scelta sarebbe dipesa dnecessità dire l’periodo di gestazione lontano dall’invadenza di alcuni fan; come sappiamo, di recente, al funerale della nonna del cantante, alcuni ammiratori dihanno cercato di prendere partefunzione e – subito dopo – hanno tentato di strappare autografi e selfie all’artista., via Instagram, ha condiviso una fotoJaqueline Luna Di Giacomo in cui ha dichiarato di essere pronto per la nuova avventura che li aspetta. Nella didascalia, infatti, si legge: “Ciao Italia per un po'”.