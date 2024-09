Conosco bene la Tunisia ma non ho più voglia di andarci | con Saied si è trasformata in un regime

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)verso le presidenziali. Insono stato tante volte negli anni tra la rivoluzione del 2011 e il 2019, negli ultimi anni non ci sono andato più. Le testimonianze che raccolgo però sono ancora di prima mano cioè non soltanto ragionamenti sulle notizie e i commenti internazionali, ma impressioni ed esperienze in presa diretta. Cosa si sta vivendo, una sorta di invisibile? Chiedo al mio interlocutore che vive soprattutto nel Sud tunisino e che ha sempre avuto uno sguardo politico sociale molto preciso. “Mica tanto invisibile, ormai. È sotto gli occhi di tutti che il Presidentesta facendo eliminare dalla corsa ogni possibile concorrente alle presidenziali. Lo fa attraverso l’Istanza per le Elezioni, nominata da lui, o attraverso la magistratura, ormai apertamente condizionata sempre da lui”. Ma – chiedo – non era comunque certo di vincerle?”.