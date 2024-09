Beatrice Cenci alla Sala Umberto si racconta la violenza domestica più documentata nella storia antica

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024)va in scena lavera della nobildonna romana vittima dellapiù– Vittima esemplare di una giustizia ingiusta è uno spettacolo musicale in due atti del tutto originale. La sceneggiatura è tratta dveradi, nobildonna romana vissutaseconda metà del 1500 e riadattata dal Maestro Simone Martino (anche regista, in collaborazione con l’aiuto-regia Antonio Melissa) insieme a Giuseppe Cartellà. Martino è compositore e autore di molte Opere musical, tra le più note citiamo: Roma Opera musical, San Michele l’Angelo dell’Apocalisse, Lo sguardo oltre il fango, Il Canto di Natale – La favola musicale, Re Artù opera musical e Vlad Dracula.