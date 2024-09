1 600 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ho incontrato un umarell in viale Oriani. Stava osservando sconsolato l'albero abbattuto dalla tempesta che ha investito Bologna. Poi ha allargato lo sguardo al cantiere intorno. In Viale Oriani è in corso un restyling urbano nell'ambito delle opere legate a Città 30, l'operazione che ha ridotto il limite di velocità in tutte le strade urbane. Nelle intenzioni del Comune, Viale Oriani è la strada pilota: pista ciclabile, isole pedonali, panchine. Ma gli abitanti per ora sbuffano, perché i disagi non sono pochi. Proprio nei giorni scorsi è stato comunicato lo slittamento dei lavori: dovevano finire il 31 agosto, invece il termine è stato prorogato al 31 ottobre. Considerato che il cantiere è stato inaugurato a inizio novembre 2023, anche se le cose d'ora in poi filassero lisce, per chi abita lì si tratta in ogni caso di un anno secco di rotture di scatole.