Teoria Europa una false flag ideologica

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 sett – Ci sono due modi per raccontare il libro di Darya Dugina, recentemente tradotto in italiano da Aga. Il primo è prendere sul serio il libro e valutarne il contenuto nel merito. Ma, su questo piano, c’è davvero poco da dire: il saggio, contrariamente a quanto lascia credere il titolo, non contiene alcunasull’, bensì una serie di saggi e interviste, ripetitivi e spesso eccessivamente didascalici, che riguardano la storia della Nouvelle droite e, in misura minore, l’attualità politica francese. Per quanto questi testi possano effettivamente aver avuto un qualche valore per il pubblico russo, che poco conosce dell’occidentale, il loro interesse per un lettore italiano è pari a zero.