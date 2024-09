Saputo uno di noi Cittadinanza bolognese per il patron rossoblù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Ha mantenuto una promessa fatta nel 2016, riportando il Bologna tra le grandi d’Europa, a distanza di 60 anni dallo scudetto targato Renato Dall’Ara: il nome di Joeyè storia sotto le Due Torri, come storia è la Champions alle porte. E pure il Comune e la città tutta sono pronte a onorare quella promessa di gratitudine avanzata nel recente passato: è il giorno di Joey, oggi ildiventerà cittadino onorario di Bologna. La cerimonia è in programma alle 18 a Palazzo d’Accursio, nella sala del Consiglio, con diretta streaming sul canale Youtube del Comune. Ad accompagnare il, ci saranno i familiari: la moglie Carmie e i figli Luca e Jesse, quest’ultimo in dubbio in virtù dell’allenamento con la Primavera in programma nel pomeriggio.