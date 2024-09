Pierluigi Diaco chi è il marito? Coming out difficile e voglia di un figlio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 10 settembre 2024) Classe 1986, Alessio Orsingher è ildi. Giornalista e conduttore, affianca dal 2016 Tiziana Panella (e la sostituisce in caso di assenza) a Tagadà su La7. Inoltre conduce, sempre sulla rete di Urbano Cairo, il quotidiano C'era una Volta il Novecento. Laureato in Scienze Giuridiche all'Università degli Studi di Pisa, ha frequentato la Scuola di giornalismo Ealter Tobagi/IFG dell'Univeristà Statale di Milano. La carriera di Alessio Orsingher in tv è iniziata nel 2012 come inviato in tre programmi di Michele Santoro in onda su La7: Servizio Pubblico, Servizio Pubblico Più e AnnoUno.ha recentemente aperto il suo cuore in un'intervista con la rivista Chi, dove ha raccontato dettagli inediti sulla sua storia d'amore con Alessio Orsingher, il suo compagno di vita edal 2017.